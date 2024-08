Sénégal : Le FONSIS et la COFIDES s’allient pour stimuler l’investissement privé à Dakar - adakar.com

Sénégal : Le FONSIS et la COFIDES s'allient pour stimuler l'investissement privé à Dakar Publié le jeudi 29 aout 2024

La Compagnie espagnole de financement du développement (COFIDES) et le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS) ont signé, le 29 août 2024, à Dakar, une convention de partenariat. Cette alliance stratégique vise à renforcer les investissements privés espagnols, au Sénégal et dans l'ensemble de la région ouest-africaine.



La coopération entre COFIDES et FONSIS a pour objectif d'établir un cadre de collaboration volontaire, en mettant l'accent sur le développement des partenariats entre les entreprises espagnoles et les secteurs privé et public sénégalais. Les deux institutions sont spécialisées dans la promotion du développement économique via le soutien financier au secteur privé, jouent un rôle clé dans les forums internationaux dédiés aux fonds souverains.



L'accord vise également à fournir un appui financier solide aux investisseurs espagnols désireux d'explorer les opportunités prometteuses qu'offre le Sénégal et, plus largement, la région ouest-africaine, en particulier dans les secteurs stratégiques essentiels au développement durable de la région.