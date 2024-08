Sénégal: le président appelle l’Europe à s’engager davantage pour la stabilité au Sahel - adakar.com

Le président sénégalais Diomaye Faye a appelé jeudi l'Europe à contribuer davantage à la

lutte contre l'instabilité au Sahel, lors d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol

Pedro Sánchez, qui a exprimé la volonté d'engagement de son pays dans la région.

"La situation au Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la

communauté internationale, et surtout de l'Europe, aux côtés des pays concernés, car il est

connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié", a déclaré M.

Faye lors d'une déclaration devant la presse à Dakar.

L'organisation régionale Cedeao a nommé en juillet M. Faye médiateur pour un retour en son

sein du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays en proie au jihadisme et à la violence où

des militaires ont pris le pouvoir par la force depuis 2020. Le Sénégal est frontalier du Mali.

M. Sánchez a de son côté salué l'efort de médiation. Le Sahel "revêt une importance

stratégique" pour l'Espagne, et "nous souhaitons donc contribuer à sa stabilité et à sa

prospérité", a-t-il dit.

Ces trois Etats sahéliens ont multiplié les actes de rupture avec les pays occidentaux, ont

quitté en janvier la Cedeao qu'ils accusent d'être inféodée à l'ancienne puissance coloniale

française et de ne pas les avoir soutenus contre le jihadisme, et ont créé leur propre alliance.

Ils se sont tournés politiquement et militairement vers la Russie.

Le Sénégal était la troisième et dernière étape d'une tournée de trois jours de M. Sánchez en

Afrique de l'Ouest essentiellement destinée à contrer la hausse spectaculaire de

l'immigration clandestine dans son pays.

L'Espagne a signé mardi et mercredi avec la Mauritanie et la Gambie des accords de

"migration circulaire" qui mettent en place un cadre concerté d'entrée régulière sur le sol espagnol en fonction des besoins de main d'oeuvre.

Espagne et Sénégal étaient déjà liés par des accords de régulation migratoire.

M. Sánchez a annoncé la signature avec le Sénégal d'un nouvel accord qui intègre de

nouveaux secteurs d'activité et inclut la formation des travailleurs sénégalais s'installant en

Espagne.

Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent

depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe,

principalement via l'archipel espagnol des Canaries.

L'armée sénégalaise a annoncé mercredi soir une énième opération de secours menée au

large du Maroc auprès d'une embarcation avec à son bord 41 migrants, dont 28 Maliens, 12

Sénégalais et un Ivoirien.



