Procès en appel d’un massacre au Sénégal: perpétuité confirmée pour un journaliste

Une cour d'appel au Sénégal a confirmé jeudi la condamnation à la prison à perpétuité d'un

journaliste et acquitté un membre de la rébellion de Casamance, jugés pour le massacre de

14 hommes dans cette région du sud du Sénégal en 2018, a indiqué à l'AFP leur avocat.

Le 6 janvier 2018, quatorze hommes partis chercher du bois dans la forêt protégée de

Bayotte, près de la ville de Ziguinchor, avaient été rassemblés puis tués froidement par des

individus armés.

Le journaliste René Capain Bassène, présenté comme le cerveau de ce massacre, ce qu'il

conteste, va rester en prison après la confirmation de sa peine par la cour d'appel de

Ziguinchor, en Casamance, a dit à l'AFP son avocat, Ciré Clédor Ly.

René Capain Bassène était au moment des faits employé au service de communication d'une

agence pour la reconstruction de la Casamance, région marquée par un conflit

indépendantiste.

Un membre du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC, rébellion

indépendantiste), Omar Ampoï Bodian, condamné à la prison à vie en première instance en

juin 2022, a été "acquitté au bénéfice du doute de tous les chefs d'accusation" jeudi et va

sortir de prison, a ajouté Me Ly.

Les deux hommes, en prison depuis janvier 2018, étaient poursuivis notamment pour

assassinat et insurrection armée.

Le parquet avait demandé lors du procès en appel, le 24 juillet, la confirmation des peines

prononcées en première instance par le tribunal de Ziguinchor.

Un chef d'une faction militaire du Mouvement des forces démocratiques de Casamance

(MFDC, rébellion indépendantiste), jugé par contumace et toujours en fuite, César Atoute Badiate, avait aussi été condamné à la prison à vie en juin 2022 pour assassinat et

insurrection armée.

En juin 2022, 16 personnes avaient répondu de vol en réunion avec usage d'armes,

assassinat, prise d'otages, séquestration, insurrection armée et association de malfaiteurs, en

lien avec ce massacre.

Onze prévenus avaient été acquittés et deux condamnés à six mois de prison avec sursis, en

plus des trois autres qui avaient été condamnés à la prison à vie.

La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux

conflits du continent depuis que des indépendantistes ont pris le maquis en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, le conflit a fortement baissé

d'intensité mais persiste à petit feu.



mrb/amt/blb