Visite du Premier ministre Pédro Sanchez: le Sénégal et l'Espagne signent deux accords de coopération sur la migration et la lutte contre le crime transnational

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce jeudi 29 août 2024, au Palais de la République, le Premier ministre espagnol, Pédro Sanchez qui effectue une tournée en Afrique de l’Ouest.



Le dirigeant espagnol a été reçu avec les honneurs au Palais de la République où il s’est entretenu avec le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.



Pour l’occasion, les gouvernements sénégalais et espagnol ont procédé à la signature de deux accords pour renforcer la coopération en matière de migration et de lutte contre le crime transnational.



Pédro Sanchez a entamé sa tournée en Afrique de l’Ouest par la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal pour aborder la question sensible de l’émigration irrégulière.



L’audience du président Bassirou Diomaye Faye avec le Président du gouvernement du royaume d’Espagne, Pedro Sanchez s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’Espagne. Elle a ainsi servi d’occasion pour "aborder des questions cruciales portant sur la migration, l’agriculture, la formation technique et professionnelle et les infrastructures", précise la Présidence de la République sénégalaise.



La recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière est au cœur de ce déplacement du Premier ministre espagnol en Afrique de l’Ouest.



Selon les données officielles, entre le 1er janvier et le 15 août, 22 304 migrants sont arrivés aux Canaries, contre 9 864 pour la même période en 2023, soit une augmentation de 126 %.



Par ailleurs, le gouvernement espagnol déclare abriter actuellement quelque 200 000 réfugiés victimes de l’instabilité au Sahel, parmi lesquels de très nombreux Maliens, qui sont des candidats potentiels à un départ vers les Canaries.



Makhtar C.