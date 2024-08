Ces meurtres en série qui empoisonnent la banlieue dakaroise - adakar.com

La ville de Dakar.

Retour sur des faits divers sordides et parfois rocambolesques, qui ont défrayé la chronique ces derniers jours la banlieue dakaroise.



Pulse Sénégal vous fait découvrir ou redécouvrir certaines des grandes affaires criminelles qui ont marqué la banlieue dakaroise, ces derniers jours



Aziz Dabala tué de plus de 15 coups de couteau, Waly 11 coups

Le double meurtre de Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias ‘’Waly’’ à Pikine Technopole : c’est le dernier cas d’une série de meurtres avec actes de barbarie commis en banlieue. commis avec atrocité dans cette périphérie de Dakar.



Des éclaboussures de sang sur les murs, un corps inerte, éventré, baignant dans une mare de sang, les viscères dehors. C’est celui de Boubacar Gano alias ‘’Waly’’, le garçon adopté par l’artiste-danseur Aziz ‘’Dabala’’. Ce dernier le corps ensanglanté couvert de blessures, enveloppé dans un drap, sera découvert dans sa chambre. Il était mort lardé de plus d’une dizaine de coups de couteau.