Immigration clandestine : la Marine sénégalaise secourt 41 migrants en détresse au large du Maroc - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration clandestine : la Marine sénégalaise secourt 41 migrants en détresse au large du Maroc Publié le jeudi 29 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Immigration clandestine : la Marine sénégalaise secourt 41 migrants en détresse au large du Maroc

Tweet

La Marine nationale sénégalaise a mené avec succès une opération de sauvetage au large du Maroc, secourant 41 migrants en détresse. L'opération s'est déroulée après que le cargo *ALKHUDAIR STAR* a signalé la présence d'une pirogue en panne et à la dérive.



Le patrouilleur *WALO* a été dépêché pour récupérer les migrants, établissant une jonction avec le cargo pour assurer le sauvetage. Parmi les 41 personnes secourues, on compte 12 Sénégalais, 28 Maliens, et 1 Ivoirien.



Les migrants ont été débarqués à la base navale de Dakar ce 28 août, vers 17 h 00. Cette intervention marque un nouvel exemple de l'engagement de la Marine sénégalaise dans les opérations de secours en mer et dans la gestion des situations d'urgence maritime.



Les autorités sénégalaises continuent de suivre la situation de près et mettent en place les mesures nécessaires pour l'accueil et l'assistance des migrants secourus.



HB