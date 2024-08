Le président Bassirou Diomaye Faye va effectuer une visite d’État en Chine les 3 et 4 septembre (Officiel) - adakar.com

Le président Bassirou Diomaye Faye va effectuer une visite d'État en Chine les 3 et 4 septembre (Officiel)
Publié le jeudi 29 aout 2024

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va effectuer une visite d'État en République populaire de Chine au début du mois de septembre.



Ce sera le premier déplacement sur le continent asiatique du président Bassirou Diomaye Faye depuis son élection à la tête de l'État du Sénégal en mars dernier.



En effet, évoquant son agenda diplomatique, le chef de l'État a, en Conseil des ministres, annoncé ce voyage qui va se dérouler en prélude au 4ème sommet du Forum de coopération sino-africain prévu les 5 et 6 septembre à Beijing.



Ce voyage officiel en Chine sera la première visite d'État de Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la République.



Ce voyage en territoire chinois intervient après les déplacements effectués en Afrique de l'ouest et en France.



Makhtar C.