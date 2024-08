Gouvernance du secteur des Pêches : la ministre rejette les demandes d’annulation et de paiement par moratoire des amendes prononcées - adakar.com

Gouvernance du secteur des Pêches : la ministre rejette les demandes d'annulation et de paiement par moratoire des amendes prononcées Publié le jeudi 29 aout 2024

La ministre des Pêches et de l' Économie maritime a rejeté les demandes d'annulation ou de moratoire sur les amendes prononcées contre des opérateurs. Dans un communiqué clarifiant les dispositions légales à ce sujet, la ministre des Pêches souligne que de telles prérogatives ne relèvent pas de ses compétences.



"Suite à de nombreuses demandes d'annulation et de paiement par moratoire des amendes prononcées pour des infractions de pêche conformément à l'avis de la Commission consultative des infractions et après examen des différentes requêtes, je

porte à votre connaissance qu'aucune disposition des lois et règlements en vigueur, notamment du Code de la pêche maritime et de son décret d'application, ne donne de telles prérogatives au Ministre en charge de la pêche. Une première correspondance vous avait d'ailleurs été adressée à cet effet.



Engagée dans la transparence dans la gouvernance du secteur depuis sa nomination, la ministre Dr Fatou Diouf rappelle "que les amendes retenues ne sont pas simplement des sanctions financières, mais également une mesure dans le cadre de la bonne gouvernance visant à dissuader toute pratique de pêche violant les dispositions réglementaires et qui porterait préjudice à l'exploitation durable de nos ressources halieutiques."



Ce rappel fait, la ministre Dr Fatou Diouf invite les opérateurs à payer les amendes dans les délais."(...) nous vous demandons de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin de vous acquitter des montants des amendes dues dans les délais impartis sous peine de l'application des dispositions de l'article 101 de la loi 2015-18 portant Code de la pêche maritime", souligne la ministre des Pêches.



Dr Fatou Diouf entend compter sur la compréhension et la coopération des opérateurs "pour veiller au respect scrupuleux de la réglementation et des mesures de gestion."



Auparavant, la ministre des Pêches a rendu publique, "conformément aux engagements des plus hautes autorités", la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise à la date du 06 mai 2024.



"A préciser, cependant, que cette liste ne tient pas compte des dossiers qui sont en cours de renouvellement. Cet acte répond au principe de transparence dans la gestion des ressources naturelles qui constituent un patrimoine national", soutient-elle.



