Jeux paralympiques: l'archer sénégalais Aliou Dramé à Paris avec l'envie d'aller toujours plus loin Publié le jeudi 29 aout 2024 | RFI

Jeux paralympiques: l’archer sénégalais Aliou Dramé à Paris avec l’envie d’aller toujours plus loin

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se déroulent du 28 août au 8 septembre. Parmi les premières épreuves ce jeudi 29 août, celles de tir à l'arc, avec les tirs de classement préalables aux duels qui débuteront le vendredi 30 août. Il y a trois types d'arc aux paralympiques, dont celui à poulies à 50 mètres, sur une cible plus petite que pour l'arc classique. C'est dans cette catégorie que tentera de briller Aliou Dramé. À 43 ans, le Sénégalais dispute ses premiers Jeux, dix ans après avoir découvert cette discipline, et seulement trois ans après avoir commencé la compétition. Et il croit en ses chances. Rencontre.



Avec notre envoyé spécial aux Jeux paralympiques, François Mazet



Atteint par la poliomyélite à l'âge de 4 ans à Dakar, où il a grandi, Aliou Dramé a découvert les para-sports grâce à une association du quartier de Ouakam. « On avait organisé une journée de loisirs pour faire sortir de chez elles les personnes en situation de handicap, au lieu de rester enfermées, raconte-t-il. Et quand j’ai regardé, je me suis dit : "Pourquoi pas ?" ».



C'est le basket fauteuil qui va permettre au jeune homme de prendre confiance en lui. Il le pratique d’ailleurs toujours au meilleur niveau en club, en France, où il a rejoint sa famille. Mais, à Lyon, il est tombé amoureux d'un autre sport : « J’ai ma famille qui habite, ici, qui en font, de l'arc, depuis plus de 40 ans. Au tout début, j’en faisais un peu, en loisirs. Mais, au fur et à mesure, je prenais du plaisir. Et c’est parti comme ça ».