22.863 cas d’infection ont été recensés en Afrique depuis 2024, a déclaré le 27 août Jean Kaseya, directeur de l'Africa CDC.



Depuis le début de 2024, 622 décès ont été recensés.



Au cours de la semaine dernière, près de 4.000 cas de maladie et 81 décès ont été enregistrés sur le continent.

La majorité des cas d'infection et de décès surviennent en RDC. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus vulnérables.