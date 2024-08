Sénégal: le gouvernement suspend l’orpaillage le long de la rivière Falémé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: le gouvernement suspend l’orpaillage le long de la rivière Falémé Publié le jeudi 29 aout 2024 | RFI

© Autre presse par DR

Orpaillage au Sénégal

Tweet

Au Sénégal, le gouvernement a mis un coup d'arrêt à l'activité minière le long de la Falémé. Un décret présidentiel, publié ce mardi 28 août, suspend pour trois ans l'orpaillage dans un rayon de 500 mètres sur la rive gauche de cette rivière à la frontière avec le Mali. L'objectif est de préserver l'environnement et protéger la santé des populations. La Falémé souffre d'une grave pollution aux produits chimiques utilisés pour l'exploitation de l’or.



La région de Kédougou vit depuis quelques années une véritable ruée vers l'or qui attirent les orpailleurs d'une vingtaine de pays africains. Mais le mercure, le plomb ou encore le cyanure, utilisés pour extraire ce métal précieux, se retrouvent dans la Falémé et affectent lourdement l'environnement. Les études scientifiques ont démontré la présence de ces produits toxiques dans les puits, les nappes phréatiques, les produits agricoles, et même dans l'organisme du bétail et des humains.

Commentaires