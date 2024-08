Paris, la cérémonie des Jeux paralympiques lance le retour de la fête - adakar.com

News Sport Article Sport Paris, la cérémonie des Jeux paralympiques lance le retour de la fête Publié le mercredi 28 aout 2024 | AFP

Un spectacle au cœur de la capitale puis 11 jours de compétition pour, à nouveau,

convaincre: Paris a lancé mercredi soir ses premiers Jeux paralympiques avec une cérémonie

hors stade, devant un superbe panorama.

Une vidéo du nageur handisport français Théo Curin, dans un taxi décoré de mascottes

"Phryge", a sonné le début d’une cérémonie de plus de 3h00, sous un temps ensoleillé, avant

que le musicien Chilly Gonzales ne s’installe au piano sur une scène entourant l’obélisque

égyptien de la Place de la Concorde.

Une majorité des 4.400 athlètes -dont environ 150 de la délégation française-, représentant

168 délégations, vont débuter leur défilé entre les Champs-Élysées et la place parisienne,

pour un spectacle intitulé "Paradoxe".

Dans les gradins éphémères cernant l’obélisque, France Simon et son mari Marc sont venus

de bonne heure et pour l’occasion en provenance d’Eure-et-Loir. "C’est unique, à notre âge on

ne reverra pas ça", explique cette retraitée de 71 ans, chapeau bleu-blanc-rouge sur la tête.

"J’ai vu les JO à la télévision, je n’ai pas pu avoir de places, alors je voulais absolument voir

les Jeux paralympiques. Ce sont les premiers à Paris, c’est une raison de plus de venir",

assure-t-elle.

15.000 spectateurs étaient par ailleurs attendus pour prendre place en bas des ChampsElysées afin d’assister gratuitement au défilé des athlètes.

Avant le début des festivités, la star des films d’arts martiaux Jackie Chan a fait partie des derniers relayeurs de la flamme, qui a terminé son périple au chaudron de l’Hôtel de ville. Ce

dernier a été allumé par douze porteurs, dont Cyréna Samba-Mayela, seule Française

médaillée en athlétisme aux JO, et Ryadh Sallem, joueur phare de l’équipe de rugby-fauteuil.

Les organisateurs ont promis "la même ambition" que la cérémonie des JO du 26 juillet,

saluée mondialement.

Cette fois, pas de défilé sur la Seine mais l’une des avenues les plus célèbres du monde, avant

le spectacle autour de l’obélisque de la Concorde, particulièrement axé sur "tous les corps",

selon Thomas Jolly, son directeur artistique.

"Une cérémonie incroyable" pour le président du comité international Andrew Parsons, "la

première rencontre des Français avec les Jeux paralympiques", selon Marie-Amélie Le Fur,

alors que ces Jeux n’existaient pas encore quand Paris avait accueilli les JO au début du XXe

siècle.

Mme Le Fur a dit espérer un spectacle "qui mettra les athlètes au coeur" mais aussi une

cérémonie "militante et qui démontre qu’on a encore des évolutions à connaître pour la

place des personnes en situation de handicap".

Chorégraphiée par le Suédois Alexander Ekman, connu pour ses scénographies grandioses,

elle mettra en avant 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap, pour un

show porteur de messages autour de l’inclusion.

Outre les Champs-Elysées et la Concorde, le Jardin des Tuileries fera encore partie du décor

avec l’allumage de la vasque, qui s’illuminera à nouveau après les JO. Qui l’allumera? Là

aussi, le mystère est entier.

- "Un défi" -

Si les nombreuses règles de classification des épreuves et les noms des sportifs restent

méconnus du grand public, ces Jeux paralympiques suscitent un intérêt significatif: sur les

2,5 millions de billets mis à la vente en octobre, 2 millions ont trouvé preneurs, une

dynamique renforcée par l’efet JO.

Près de 200.000 d’entre eux seront attribués aux écoliers, dans une période marquée par la

rentrée le 2 septembre. La rentrée politique, elle, pourrait venir faire de l’ombre.

"Le contexte médiatique est totalement diférent de ce qu’on a connu sur les Jeux

olympiques", concède Marie-Amélie Le Fur. "J’espère que les bons résultats de l’équipe de

France arriveront tôt pour occuper l’espace", poursuit-elle.

La couverture de l’événement sera importante, avec notamment 165 chaînes de télévisions

qui suivront l’événement, un record.

"Nous avons fait un pas en avant depuis Rio (en 2016), depuis Tokyo (en 2021)", expliquait

Diede de Groot, la joueuse de tennis fauteuil néerlandaise la plus titrée de l’histoire en Grand

Chelem. "Nous devons considérer cela comme un défi à relever pour nous améliorer encore".

Les premiers podiums interviendront jeudi, en para-natation, taekwondo, cyclisme et tennis

de table. Le tout dans la plupart des grands sites qui, là aussi, avaient participé aux succès

des Jeux olympiques.



