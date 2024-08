Football : la FSF félicite les Aigles de la Medina pour une saison exceptionnelle avec trois titres majeurs - adakar.com

Football : la FSF félicite les Aigles de la Medina pour une saison exceptionnelle avec trois titres majeurs
Publié le mercredi 28 aout 2024

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a exprimé ses plus vives félicitations aux Aigles de la Medina pour une saison exceptionnelle avec trois titres majeurs

Le Président de la FSF, Me Augustin Senghor, a accueilli ce mercredi 28 août 2024, le Président des Aigles de la Medina, M. Cheikh Ba, et sa délégation au siège de la fédération.



La rencontre a été l’occasion pour les membres de l’équipe de présenter leurs trophées et de célébrer leurs succès.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a exprimé ses plus vives félicitations aux Aigles de la Medina pour leur saison remarquable. Les Aigles ont triomphé dans plusieurs compétitions, remportant le tournoi qualificatif à la Ligue des Champions féminine de la zone UFOA, le Championnat Féminin, ainsi que la Coupe du Sénégal.



La FSF a salué la détermination et le talent exceptionnels des joueuses des Aigles de la Medina tout au long de l’année.

Ces performances notables mettent en lumière la qualité du football féminin au Sénégal et renforcent la fierté nationale. La FSF est heureuse de voir ses équipes briller tant sur le plan national qu’international, et adresse ses plus sincères congratulations aux Aigles de la Medina pour ces accomplissements extraordinaires.



