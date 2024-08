Football : Al Ahli veut se procurer Victor Osimhen, Chelsea toujours en discussion - adakar.com

Football : Al Ahli veut se procurer Victor Osimhen, Chelsea toujours en discussion
Publié le mercredi 28 aout 2024

© Autre presse par DR

Victor Osimhen

La direction du club saoudien Al Ahli est rentré en pourparler ce mercredi 28 août 2024, pour poursuivre les négociations avec Victor Osimhen, l'attaquant vedette du SSC Napoli, renseigne Fabrizio Romano.



Les discussions entre Al Ahli et Osimhen sont en cours afin de finaliser un éventuel transfert.

Cependant, la situation reste incertaine car Chelsea est toujours en pourparlers avec Osimhen concernant les conditions personnelles et le salaire. Le transfert d'Osimhen à Al Ahli ne sera envisagé que si Chelsea ne parvient pas à un accord avec le joueur.



Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise, et le sort de l'attaquant reste en suspens alors que l'attaquant belge, Romelu Lukaku est déjà arrivé sous les couleurs du clubs italiens pour 3 saisons.



