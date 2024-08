La CAF dévoile la nouvelle identité visuelle de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies - adakar.com

La Confédération Africaine de Football a lancé la nouvelle identité visuelle pour la Supercoupe de la CAF TotalEnergies, annonçant ainsi un nouveau épisode palpitant dans l'histoire en constante mutation du football africain.



La Supercoupe de la CAF TotalEnergies est l'une des principales compétitions de clubs de la CAF. Elle met aux prises les vainqueurs de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.



C'est à Riyad, en Arabie Saoudite, que la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2024 aura lieu le 27 septembre.



La refonte de l'identité visuelle de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies puise son inspiration dans le trophée actuel, tout comme l'identité visuelle récemment dévoilée par la CAF pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en début d'année.



Grâce à l'expansion et à la popularité grandissante du football africain dans le monde, le lancement de la nouvelle identité visuelle de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies confirme la détermination infaillible de la CAF à optimiser continuellement l'image de marque de l'ensemble de ses compétitions.



Le Secrétaire Général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba, a affirmé que la présentation de la nouvelle identité de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies marque une étape supplémentaire dans l'essor du football africain, qui a été reconnu et acclamé partout dans le monde ces dernières années.



Cette année, deux rivaux du football égyptien s'affronteront lors de l'édition à venir : Al Ahly SC, lauréat de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, et Zamalek SC, détenteur de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.