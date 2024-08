Le pape condamne les tentatives visant à "repousser les migrants", un "péché grave" - adakar.com

Le pape condamne les tentatives visant à "repousser les migrants", un "péché grave" Publié le mercredi 28 aout 2024 | lorientlejour.com

© AFP par FILIPPO MONTEFORTE

Le pape François a qualifié mercredi de "péché grave" les tentatives visant à "repousser" les migrants et appelé à la "solidarité" tout en priant pour ceux morts en mer ou "abandonnés dans le désert".



"Il faut le dire clairement : il y a ceux qui travaillent systématiquement par tous les moyens à repousser les migrants. Et cela, en toute conscience et responsabilité, est un péché grave", a déploré le pape lors de son audience générale hebdomadaire au Vatican. "Même certains déserts, malheureusement, deviennent des cimetières de migrants. Et même là, il ne s'agit souvent pas de morts +naturelles+. Non. Parfois, ils sont amenés et abandonnés dans le désert", a-t-il ajouté. "À l'ère des satellites et des drones, il y a des hommes, des femmes et des enfants migrants que personne ne doit voir. Seul Dieu les voit et entend leur cri."