Paralympiques 2024 : on vous explique les règles du cécifoot Publié le mercredi 28 aout 2024

Présent aux Jeux paralympiques depuis Athènes en 2004, le cécifoot, réservé aux athlètes déficients visuels, a de nombreuses similitudes avec le football.



Les épreuves de cécifoot débutent, dimanche 1er septembre, aux Jeux paralympiques 2024. S'il ressemble par bien des aspects au football classique, le cécifoot présente aussi de nombreuses différences. Franceinfo: sport fait le point sur les règles.



Quel est le but ?

Il est le même qu'au football, marquer plus de buts que son adversaire.



Comment se déroule une rencontre ?

Le cécifoot, pour le moment exclusivement masculin, se joue entre deux équipes de cinq joueurs. Les quatre joueurs de champ ont un handicap visuel et portent un bandeau opaque pour égaliser les situations. Le gardien, qui n'a pas forcément de handicap visuel, joue sans masque. Comme au goalball, des grelots sont insérés dans le ballon et permettent aux joueurs de se déplacer. Le public doit donc ne faire aucun bruit entre les arrêts de jeu.