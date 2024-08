Le Danemark met fin à sa présence diplomatique au Sahel et change ses priorités en Afrique - adakar.com

Le Danemark met fin à sa présence diplomatique au Sahel et change ses priorités en Afrique

La fermeture des ambassades danoises au Mali et au Burkina Faso signifie que Copenhague met fin à sa présence diplomatique au Sahel, avance auprès de Sputnik un expert russe du Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences économiques.



Récemment, la diplomatie danoise a publié une nouvelle stratégie d'interaction avec les pays africains: le Danemark fermera ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, mais ouvrira ses représentations au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda. Le personnel et les ressources diplomatiques des ambassades en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana seront augmentées.