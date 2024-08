UEMOA : des indicateurs au vert pour les banques, mais aussi des vulnérabilités - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA : des indicateurs au vert pour les banques, mais aussi des vulnérabilités Publié le mercredi 28 aout 2024 | agenceecofin.com

© Autre presse par DR

UEMOA

Tweet

Les banques de l'UEMOA affichent des résultats financiers solides, mais la hausse des créances douteuses et la baisse du provisionnement des risques signalent de potentielles vulnérabilités.



Les établissements de crédit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) continuent de démontrer une solide performance financière, malgré un environnement économique de plus en plus incertain. Cependant, derrière ces chiffres positifs se cachent des signaux d'alerte qui appellent à une gestion prudente et vigilante des risques. C'est ce que révèlent les dernières données publiées par la Commission bancaire de l'UEMOA, analysées par l’Agence Ecofin.



Une croissance entraînée par le crédit, mais à quel prix ?



Les banques de l'UEMOA ont enregistré une croissance notable de leurs actifs en 2023, avec un total bilan de 65 921,3 milliards FCFA, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Une grande partie de cette expansion est due aux crédits qui ont bondi de 7,8 %, pour s’établir à 35 264 milliards FCFA. Cette expansion du crédit est un signe encourageant pour l'économie régionale et montre surtout une reprise de la demande et une confiance solide dans la capacité des emprunteurs à rembourser.