Bien-être du Sénégal: Guy Marius Sagna adresse dix questions écrites au gouvernement sénégalais Publié le mercredi 28 aout 2024

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna

Le député et président du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricanisme (FRAPP), Guy Marius Sagna, a adressé au gouvernement sénégalais dans un courrier écrit, des requêtes et des questions sur des sujets jugés importants pour le peuple du Sénégal.



Se faisant le porte-voix des sans voix, dans sa lettre, le député indique avoir demandé à l'Assemblée nationale du Sénégal de créer une commission d'enquête parlementaire afin d'examiner la protection des femmes en milieu de travail, en particulier celles en état de grossesse.

Cette démarche selon lui, intervient après plusieurs cas récents où des femmes enceintes ont été arbitrairement licenciées ou ont souffert de fausses couches en raison des conditions de travail pénibles dans divers établissements, tels que Station Total, UNO, la mutuelle de santé des agents de l'État, et Air Sénégal. Le phénomène semble croître, et il est impératif que l'Assemblée nationale se penche sérieusement sur cette question, a-t-il indiqué.



Parallèlement, le panafricain a soumis dix questions écrites au gouvernement portant sur plusieurs problématiques d'intérêt public :



1. La réparation du pont de Diamel et l'achèvement des routes reliant Diamel à Diorbivol et Nawel à Waounde.

2. La réparation du château d'eau du forage de Ngayene dans le département de Nioro du Rip.

3. L'érosion côtière à Dionewar.

4. La longue coupure d'électricité survenue à Koungheul le 24 août 2024.

5. L'avancée de la mer et l'érosion côtière à Bargny.

6. Les Sénégalais entrés irrégulièrement au Maroc.

7. Les établissements privés d'enseignement supérieur qui refusent de fournir aux étudiants leurs bulletins, attestations, et diplômes.

8. Les arrestations lors d'un dépôt de lettre à l'ambassade d'Ukraine.

9. L'enclavement du Waladekh dans la commune de Ndiaffate.

10. La pratique de Nestlé d'ajouter 11% de sucre dans ses produits destinés aux bébés au Sénégal, alors que les produits vendus en Suisse ne contiennent pas de sucre ajouté, sans explication satisfaisante.



Ces questions visent à obtenir des éclaircissements et des réponses sur des sujets cruciaux pour le bien-être et le développement du Sénégal.



HB

