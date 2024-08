Jeux paralympiques: à Paris 2024, les délégations africaines feront-elles mieux qu’à Tokyo? - adakar.com

Jeux Olympiques de Paris 2024

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se déroulent du 28 août au 8 septembre en France. Quarante-quatre délégations africaines y sont attendues, soit le même nombre qu’à Tokyo, lors de la précédente édition. Dans ces conditions, les représentants africains peuvent-ils faire mieux qu’il y a 3 ans (66 médailles dont 21 en or) et alors que le développement et la promotion du sport pour les athlètes avec un handicap physique (handisport) et mental (sport adapté) restent très inégales d’un pays du continent à l’autre ?



Dix-sept jours après la fin des Jeux olympiques, place aux para-sports : les Jeux paralympiques débutent ce 28 août 2024 à Paris avec la cérémonie d'ouverture très attendue ce mercredi soir, place de la Concorde. Les épreuves, elles, démarreront réellement le lendemain et se tiendront jusqu'au 8 septembre.



4.400 athlètes sont là, 23 sports représentés. Des Jeux de Paris 2024 durant lesquels les pays africains vont essayer de tirer leur épingle du jeu, même si la représentation du continent en nombre d'athlètes reste assez faible.