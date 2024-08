Football: l’Allemand Bruno Labbadia est le nouveau sélectionneur du Nigeria - adakar.com

News Sport Article Sport Football: l’Allemand Bruno Labbadia est le nouveau sélectionneur du Nigeria Publié le mercredi 28 aout 2024 | RFI

La Fédération nigériane de football (NFF) a choisi le successeur de l'éphémère Finidi Georges au poste de sélectionneur des Super Eagles. Bruno Labbadia a été nommé mardi 27 août 2024 pour reprendre en main la sélection nationale. Le technicien allemand a pour mission de redresser le Nigeria, mal embarqué dans les éliminatoires du Mondial 2026 et à l'aube des éliminatoires de la CAN 2025.

Le lendemain de la CAN 2024 est rude pour le vice-champion d'Afrique. Finaliste malheureux en février dernier face à la Côte d'Ivoire, pays-organisateur, le Nigeria est bien moribond depuis que José Pereiro a quitté le poste de sélectionneur, après le tournoi continental. D'abord intérimaire, puis officiellement nommé sélectionneur du Nigeria fin avril, Finidi Georges en a déjà terminé avec son bail à la tête des Super Eagles.