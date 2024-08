Affaire des marchés de l’Onas : Moussa Diakhaté demande une commission d’enquête parlementaire - adakar.com

Affaire des marchés de l'Onas : Moussa Diakhaté demande une commission d'enquête parlementaire Publié le mercredi 28 aout 2024 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Membre du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby), le député Moussa Diakhaté veut la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire dans le dossier Onas opposant l’ex-Dg Cheikh Dieng au ministre Cheikh Tidiane Dièye. C’est sous ce rapport que le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale en a fait la demande officiellement à Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale, à travers une lettre adressée hier au patron de l’Hémicycle.



«Conformément aux dispositions des articles 85 de la Constitution, en son alinéa 4, et 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, je vous fais parvenir ci-joint, une demande de constitution d’une commission d’enquête parlementaire. Cette initiative a essentiellement pour objet d’éclaircir les conditions douteuses d’attribution de certains marchés publics à l’Onas sur fond de favoritisme et de violation présumés des règles de la commande publique», écrit le député Moussa Diakhaté.



Démis de son poste de Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), il y a quelques semaines, Dr Cheikh Dieng a adressé une lettre au ministre de l’Assainissement, en réponse à une interpellation concernant des marchés qu’il aurait conclus avec des structures privées. Dr Cheikh Dieng avait tenu à mettre à nu le «deal» du ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en soutenant être «victime de manipulation» de la part du ministre. Le directeur de l’Assainissement, Omar Sène, a fermement rejeté ces accusations, détaillant le processus d’attribution des marchés de curage complémentaire.



La requête du député Moussa Diakhaté survient après la plainte du député non-inscrit, Thierno Alassane Sall, déposée auprès du procureur de la République et relative à la même affaire des marchés de l’Onas, le 21 août 2024. Le président du parti politique La République des valeurs (Rv) a déposé, par l’intermédiaire d’un mandataire, sa plainte contre X au bureau du procureur de la République.

Par Amadou MBODJI