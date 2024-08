SENEGAL-ENERGIE / Électrification rurale : l’ASER va électrifier 1.740 villages au lieu de 1.500 seulement, grâce à un contrat renégocié - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-ENERGIE / Électrification rurale : l’ASER va électrifier 1.740 villages au lieu de 1.500 seulement, grâce à un contrat renégocié Publié le mercredi 28 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Le président Sall inaugure la Centrale solaire photovoltaïque de Bokhol

Bokhol, 23 octobre 2016 - L`inauguration de la Centrale solaire photovoltaïque de Bokhol (département de Dagana) a été effectuée, ce samedi, par le président Macky Sall. Tweet

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et la société AEE Power EPC ont signé un contrat renégocié en vue de l’accès de 1.740 villages du Sénégal à l’électricité, tandis qu’un précédent contrat prévoyait l’électrification de seulement 1.500 villages avec le même coût, à savoir 91 milliards 833 millions 980 mille francs CFA.



Le contrat a été signé à la suite d’une renégociation menée sous l’égide du nouveau directeur général de l’ASER, Jean Michel Sène, avec les dirigeants d’AEE Power EPC.



Le précédent contrat, qui a fait l’objet d’une renégociation, avait été signé en février dernier par l’ASER et cette société spécialisée dans la fourniture d’énergie électrique et l’amélioration de l’accès à l’électricité en Afrique. Il était prévu d’électrifier 1.500 villages sénégalais.



Au lieu d’électrifier 1.500 villages en contrepartie de 91 milliards 833 millions 980 mille francs CFA, AEE Power EPC et l’ASER se sont mises d’accord, au courant de ce mois, pour l’électrification de 1.740 villages, l’agence gouvernementale d’électrification rurale étant appelée à payer le même montant.



“La signature de ce protocole d’accord est l’aboutissement d’un processus de renégociation d’un contrat de marché d’électrification […] entre l’ASER, l’autorité contractante, et AEE Power EPC, le titulaire du contrat de marché. Cette renégociation s’inscrit dans […] une logique de rationalisation des dépenses publiques”, a expliqué M. Sène, précisant qu’il s’agit d’une démarche politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Des entreprises sénégalaises vont exécuter la moitié du projet d’électrification rurale



“Depuis notre installation à la direction générale de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale, nous passons au peigne fin tous les contrats”, a souligné le directeur général de l’ASER.



La renégociation du contrat entre l’agence gouvernementale d’électrification rurale et AEE Power EPC “nous permet également de financer des transferts de compétences, avec une approche consistant à former des jeunes, élèves et étudiants […] Ce sont des étudiants d’écoles d’ingénierie, par exemple, qui vont poursuivre leurs études en travaillant en même temps dans des entreprises”, a expliqué Jean Michel Sène.



Le nouveau contrat intègre l’électrification de l’île de Carabane, située dans la région de Ziguinchor (sud). “C’est une île dont l’électrification est complexe’’, a signalé M. Sène.



“Nous avons aussi tenu à ce que 50 % du projet soit exécuté par des entreprises sénégalaises”, a-t-il déclaré, précisant que “50 % est le taux maximal autorisé […] dans le cadre d’un financement crédit acheteur”.



L’ASER, en exécutant le nouveau contrat, va veiller à une “réduction des disparités” entre les 14 régions du pays, selon son directeur général.



La renégociation va servir en même temps à “faire jouer pleinement à l'[Agence sénégalaise d’électrification rurale] son rôle” de “maître d’ouvrage délégué” dans ce domaine, a-t-il dit.



ESF/BK