Dernière minute : L’ancienne Première ministre Aminata Touré nommée par le Président Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Dernière minute : L’ancienne Première ministre Aminata Touré nommée par le Président Bassirou Diomaye Faye Publié le mercredi 28 aout 2024 | senego

© aDakar.com par BL

La tête de liste de Benno Bokk Yaakar dans le département de Mbour

Mbour, le 26 juillet 2022 - La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a mené sa caravane dans le département de Mbour. Tweet

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Aminata Touré, ancienne Première Ministre sous Macky Sall, comme Haut Représentant du Président de la République par le décret n° 24/1796 du 26 août 2024.





Cette nomination marque une étape importante dans la réorganisation de l’administration présidentielle. Aminata Touré, membre influente de la coalition « Diomaye Président », qui a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la présidence, apportera son expertise et son expérience à ce nouveau rôle.



Sa nomination reflète la continuité et la confiance dans son engagement politique et son savoir-faire au service de l’État.