Affaire des délégués de la CBAO licenciés : Le ministre du Travail apporte des précisions de taille Publié le mercredi 28 aout 2024

© Autre presse par Dr

La CBAO (Compagnie bancaire de l`Afrique occidentale)

Suite à la publication de l’information selon laquelle la Cour suprême a désavoué le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions dans l’affaire du licenciement des trois délégués du personnel de la CBAO, le Ministère a tenu à apporter des précisions de taille. « Les décisions du ministre n'ont pas été annulées mais suspendues et la procédure est loin d'être terminée », a-t-il précisé dans un post sur les réseaux sociaux. Il ajoute : « à la suite de l'introduction des conseils de la CBAO d'un référé administratif au fin de suspension des décisions du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions infirmant les décisions du 11 mars 2024 de l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant autorisation de licenciement de Mansour Diallo, Doudou Tounkara et de Alioune Seck, tous délégués du personnel, la Cour suprême a prononcé la suspension de l'exécution des dites décisions. Contrairement à ce qui est en train d'être répandu, les parties ont toujours la possibilité de faire connaître à la Cour leurs arguments et preuves avant la prise d'une décision au fond par la Cour suprême ». Enfin, le Ministère signale que Yankhoba Diémé n'a pas intenté une action devant le juge administratif pour en être débouté dans cette affaire de licenciement.