Fleuve de la Falémé: l’État suspend toute opération minière ou délivrance de titre minier autour de la rive gauche sur un rayon de 500 mètres (Officiel)

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a signé une décret portant interdiction de toute opération minière ou délivrance de titre minier autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de cinq cents (500) mètres.



Cette mesure intervient après la visite du Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines et ses collègues des Forces armées, de l'Environnement, du Travail et de l’Education nationale sur le site.



En effet, le Conseil des Ministres avait adopté un projet de décret portant sur la suspension de toute opération minière ou délivrance de titre minier autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de cinq cent (500) mètres. Le décret est désormais acté et signé par le chef de l'État.



"Est suspendue jusqu'au 30 juin 2027, pour nécessité de préservation de l'Environnement, de protection de la santé des populations et de sécurisation de la zone frontalière, toute opération minière ou délivrance de titre minier autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de cinq cents (500) mètres", indique l'article premier du décret



L'article 2 du texte précise que "Toute infraction aux prescriptions du présent décret est passible de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur".



Il s'agit pour l'État d'un engagement en faveur de la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de la politique de souveraineté nécessitent la mobilisation de stratégies et de dispositifs de préservation de la Falémé dans le sens de protéger l’Environnement, de promouvoir le développement local et d'asseoir la stabilité sociale, l’ordre et la sécurité au bénéfice des populations riveraines.



Le décret engage également les autorités compétentes de l'Etat à veiller au plein effet des dispositions ainsi édictées pour sauver la Falémé.



Le Ministre des Forces armées, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel", indique l'article 3 de décret.



Makhtar C.

