Environnement: le Sénégal suspend des activités minières près de la frontière malienne Publié le mardi 27 aout 2024 | AFP

Industries minières

Le Sénégal suspend pour trois ans les activités minières sur la rive gauche du fleuve de la Falémé dans le sud-est du pays, à la frontière malienne, pour préserver l'environnement et protéger la santé des populations, indique un décret présidentiel mardi.



Principal afluent du fleuve Sénégal, cette rivière est confrontée à une grave pollution en raison de l'utilisation intensive de produits chimiques destinés à l'exploitation des mines d'or, principalement artisanales, qui prolifèrent dans la région.



Elle est une ressource vitale pour des milliers d'habitants qui utilisent le cours d'eau pour leurs activités agricoles et pour l'alimentation du bétail.



"Cette situation préoccupante appelle de la part des autorités nationales des mesures fortes afin de trouver une solution juste aux incessantes plaintes des populations riveraines du fleuve", a expliqué le ministère des Mines dans un rapport publié la semaine dernière.

La suspension prévue jusqu'au 30 juin 2027 s'étend sur un rayon de 500 mètres autour de la rive gauche de ce cours d'eau dont une partie est située le long de la frontière malienne. La délivrance de titre minier est également suspendue.



La région de Kédougou, où coule la Falémé, connaît depuis une vingtaine d'années une ruée vers l'or. Des milliers de personnes, venues de toute l'Afrique de l'Ouest, tentent d'y faire fortune. Les activités minières illégales ont prospéré.



Cette situation "nécessite la mobilisation de stratégies et de dispositifs de préservation de la Falémé, de protection de l'environnement, de stabilité sociale et de garantie de l'ordre et de la sécurité", souligne le rapport du ministère des Mines.



En 2014, l’Etat du Sénégal avait déjà instauré une zone où l’orpaillage artisanal est autorisé pour tenter de réguler l'activité.



Le Mali, pays voisin du Sénégal et confronté au jihadisme, est plongé depuis 2012 dans une grave crise multidimensionnelle. Il est dirigé par des militaires depuis un coup d'Etat en 2020.





