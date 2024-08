Une province chinoise enclavée élargit un corridor vert pour les importations de produits agricoles africains - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Une province chinoise enclavée élargit un corridor vert pour les importations de produits agricoles africains Publié le mardi 27 aout 2024 | Xinhua

© Autre presse par Dr

Un avocatier

Tweet

Un total de 338 kg d'avocats frais du Kenya a passé la douane et été mis sur le marché le 4 août sous la supervision des douanes de l'Aéroport international Huanghua de Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan (centre). C'est la première fois que la province importe des avocats frais du Kenya.



Ces dernières années, l'avocat jouit d'une popularité croissante auprès des consommateurs chinois. La saison des avocats au Kenya s'étend de février à novembre, ce qui permet de compenser la contre-saison dans les pays exportateurs d'avocats d'Amérique du Sud, tels que le Mexique et le Pérou, d'après un responsable des douanes de Changsha.



Ce lot d'avocats est une commande d'essai. L'importation sera élargie en fonction de l'intérêt généré par ces produits, déclare Huang Zinan, responsable de l'importateur Hunan Xiyue Culture Media Co., Ltd.



Les douanes de Changsha ont travaillé de près avec l'entreprise en facilitant le processus. Après le vol de Nairobi à Changsha, les avocats ont été déclarés à l'importation le 4 août à 12H56 (heure de Beijing) et ont passé la douane à 15H.



Ces dernières années, les douanes de Changsha ont mis en place un corridor vert pour l'expansion des importations de produits agricoles africains. Selon les données officielles, au cours du premier semestre de l'année, la province du Hunan a importé un total de 38,574 millions de yuans de fruits secs et frais et de noix en provenance d'Afrique, enregistrant une croissance robuste.



Le Hunan est l'une des provinces les plus actives dans la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, et l'Exposition économique et commerciale sino-africaine se tient régulièrement dans la province.



En mai de cette année, cette exposition s'est tenue pour la première fois en Afrique. Au cours de l'événement, un total de 43 projets d'un montant de 1,402 milliard de dollars ont été signés par des parties chinoises et africaines.



"Etant à la fois plus ouverts et indépendants, nous élargirons progressivement l'ouverture de notre marché de marchandises, de services, de capitaux et de la main-d'œuvre, et étendrons notre ouverture unilatérale vers les pays les moins développés", selon la Décision adoptée le 18 juillet par le 3e plénum du XXe Comité central du Parti communiste chinois. Cela a ouvert un nouvel espace de développement pour la coopération entre le Hunan et l'Afrique, d'après Xu Xiangping, président du Conseil de promotion économique et commerciale Chine-Afrique.



"Le Hunan continuera à renforcer la coopération industrielle avec l'Afrique", déclare un responsable du service du commerce extérieur du département du commerce de la province du Hunan, ajoutant que la province promouvra des projets d'intégration de la production, de l'industrie et du commerce, tels que la transformation du caoutchouc et de l'huile ivoiriens, la transformation du manioc et de l'huile de tournesol tanzaniens, ainsi que l'élevage, l'abattage et la transformation de l'agneau de Madagascar.



Alors que la porte du Hunan s'ouvre de plus en plus au monde extérieur, de nombreuses entreprises africaines se sont installées dans le Hunan pour profiter du grand marché chinois.



Inauguré le 13 juin, le China-Africa Economic and Trade Headquarters Building constitue le dernier emblème sino-africain dans le Hunan. S'étendant sur plus de 100.000 mètres carrés, le bâtiment est conçu pour accueillir les entreprises chinoises et africaines engagées dans le commerce et les investissements bilatéraux, et leur fournir des subventions et une variété de services allant de la consultation politique au soutien financier.



Le Mali Business Center, l'un des premiers occupants du bâtiment, a été créé dans le but de servir les entreprises maliennes en Chine et d'aider les entreprises chinoises à investir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



"Nous espérons devenir un foyer pour les nombreuses entreprises maliennes qui se développent en Chine et les aider à explorer le marché chinois", indique Khalifa A. Sy Diop, directeur du centre.