Élection à la présidence de la BAD: le mauritanien Ousmane Kane dans les starting-blocks

Économie
Élection à la présidence de la BAD: le mauritanien Ousmane Kane dans les starting-blocks
Publié le mardi 27 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Mr Ousmane Kane

La Banque africaine de développement ( BAD), une institution financière multinationale de développement basée à Abidjan en Côte d’lvoire, élira un nouveau président en mai 2025.



A quelques mois de l’ouverture des candidatures pour cette élection prévue en septembre prochain, plusieurs candidats sont dans les starting-blocks.



Selon une note d’information transmise le lundi 27 août 2024 à Abidjan.net, "parmi les noms qui circulent avec insistance ", celui du mauritanien Ousmane Kane, une personnalité proche du président de la Mauritanie Mohamed Ould El Ghazaouani qui a travaillé pendant une quinzaine d’années à plusieurs postes de responsabilité à la BAD dont celui de vice-président chargé des services institutionnels.



" Ousmane Kane a toujours prôné une approche inclusive et durable du développement. Cela s’était reflété déjà en 2003 dans le premier plan stratégique pour la période 2003-2007 de la BAD qu’il avait élaboré avec ses équipes en qualité de directeur de la planification de l’institution. Aussi dans ses déclarations récentes, il a souligné l’importance de renforcer les infrastructures, d’encourager l’innovation et de promouvoir une intégration régionale accrue ", a fait savoir la note.



Par ailleurs, à en croire le document, " fort d’une carrière impressionnante" au service de l’économie de son pays et de l’Afrique en général, M. Kane a été approché par plusieurs personnalités du continent afin de se porter candidat à la présidence de la BAD.



" Sa candidature bénéficie d’un large soutien au sein de plusieurs pays membres africains et non africains, des organisations de la société civile et des milieux d’affaires. Des personnalités influentes du secteur financier et des gouvernements africains ont exprimé leur confiance en son leadership et sa capacité à naviguer dans les complexités économiques de notre époque. Sa réponse est vivement attendue ", a précisé le document.



En outre, la note estime que cette élection à la présidence de la BAD prévue en mai 2025 " revêt une importance capitale" pour cette institution.



Diplômé de la prestigieuse école polytechnique de Paris et de l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Ousmane Kane a travaillé près de 15 ans au sein de la BAD.



Il a occupé, entre autres, les postes de directeur des ressources humaines, directeur de la planification stratégique et vice-président chargé des services institutionnels de la BAD.



Hormis M. Ousmane Kane, plusieurs autres personnalités sont pressenties pour se porter candidat à la présidence de la BAD.

L’on peut citer entre autres, le béninois Romuald Wadagni, le tchadien Abbas Mahamat Tolli et le Sénégalais Amadou Hott.



L.Barro

