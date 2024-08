Aviation : Air Sénégal suspend ses vols vers le Cameroun et le Gabon en raison de ses difficultés financières et opérationnelles - adakar.com

Publié le mardi 27 aout 2024

© aDakar.com par dr

Air Sénégal : Un incident technique sur un vol New-york-Dakar immobilise les passagers à l`aéroport

La compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, a annoncé la suspension de ses vols vers le Cameroun et le Gabon, à partir du 19 septembre 2024, en raison d'une restructuration nécessaire, a-t-on appris de Sika Finance.



Cette décision marque une étape cruciale pour la compagnie, qui traverse une période critique après plusieurs années de difficultés financières et opérationnelles.



Les raisons de cette suspension sont multiples. Air Sénégal fait face à des difficultés financières majeures, avec une dette estimée à près de 100 milliards de FCFA. Une partie de cette dette est attribuable à des investissements jugés disproportionnés, tels que l’achat de deux Airbus A330neo, dont le coût s’est avéré élevé par rapport à la taille de la flotte.



Outre les défis financiers, la compagnie rencontre des problèmes opérationnels significatifs, notamment des retards fréquents, des annulations de vols et des difficultés d’assistance client, ce qui a affecté la confiance des passagers. La pression des créanciers, dont Carlyle Aviation, qui réclament le remboursement de prêts importants, a conduit à l’immobilisation de quatre avions par ordonnance judiciaire.



Cette restructuration s'inscrit dans un effort plus large pour stabiliser Air Sénégal et rétablir sa viabilité à long terme. La compagnie cherche à redresser sa situation tout en répondant aux défis financiers et opérationnels auxquels elle est confrontée.



