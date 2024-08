Immigration illégale : la Marine sénégalaise intercepte une pirogue avec 76 migrants au large de Dakar - adakar.com

Immigration illégale : la Marine sénégalaise intercepte une pirogue avec 76 migrants au large de Dakar
Publié le mardi 27 aout 2024 | aDakar.com

Le Patrol Haulage Vessel (PHM) WALO de la Marine sénégalaise a intercepté lundi 26 août 2024, dans la soirée, une pirogue à 80 km au large de Dakar, transportant 76 migrants en situation irrégulière, renseigne DIRPA.



L'opération s'est déroulée dans un contexte de vigilance accrue contre l'émigration clandestine.



Les migrants interceptés sont composés de 55 Sénégalais, 7 Gambiens, 11 Guinéens, 2 Maliens et 1 Bissau-Guinéen. Parmi eux, se trouvent 6 femmes et 7 enfants. La pirogue a été localisée et abordée grâce à la coordination efficace des unités de surveillance maritime.



Les autorités sénégalaises ont pris en charge les migrants pour les procédures nécessaires, tout en renforçant les mesures de contrôle contre les départs illégaux vers l'Europe.



Cette interception souligne les défis persistants liés à la migration clandestine dans la région et l'engagement des forces navales sénégalaises à lutter contre ce phénomène.



