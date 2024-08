Lutte contre l’émigration irrégulière : Pedro Sanchez débarque à Dakar - adakar.com

Lutte contre l'émigration irrégulière : Pedro Sanchez débarque à Dakar Publié le mardi 27 aout 2024 | Le Quotidien

Attendu à Dakar ce mardi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, va effectuer du 27 au 29 août une visite officielle au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie. A Dakar, Nouakchott et Banjul, M. Sánchez rencontrera respectivement les chefs d’Etat de ces trois pays. Evidemment, il y a les questions économiques, mais le cœur de cette visite sera le renforcement des moyens de lutte et la collaboration pour contrer la migration irrégulière. Ces trois pays constituent des zones de départ de migrants à la recherche d’un ailleurs meilleur. Quelle politique les différents pays vont-ils adopter avec Madrid vu que celles en cours n’ont pas produit encore les résultats escomptés ?