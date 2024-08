Portrait de Mike Sylla, créateur de mode qui habille stars et politiques - adakar.com

Il a habillé des artistes (Carlos Santana, Yannick Noah, MC Solaar, Princess Erika…), mais aussi des personnalités politiques (Hassan II et l'actuel roi du Maroc Mohammed VI) : Mike Sylla a également organisé des défilés à travers le monde, y compris dans son pays d’origine, le Sénégal. Ce styliste amateur de la mode ethnique est également compositeur, musicien et slameur. Ce Franco-Sénégalais a passé plus de 30 ans à rassembler couleurs, signes et matières, en hommage à l’Afrique et à son quartier de naissance. Portrait.