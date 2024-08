Assemblée nationale: les députés convoqués en session extraordinaire jeudi pour examiner un projet de loi constitutionnelle portant suppression du HCCT et du CESE - adakar.com

Assemblée nationale: les députés convoqués en session extraordinaire jeudi pour examiner un projet de loi constitutionnelle portant suppression du HCCT et du CESE Publié le mardi 27 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

L’Assemblée nationale

Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en session extraordinaire, le jeudi 29 août 2024, pour examiner un projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Le décret portant convocation ds députés de l'Assemblée nationale en session extraordinaire a été transmis au président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, apprend-on.



Les parlementaires vont ainsi se pencher le jeudi 29 août prochain sur un projet de loi devant supprimer ces deux institutions du texte constitutionnel.



Il s'agit ainsi de la première modification constitutionnelle initiée par le nouveau régime depuis son élection en mars 2024.



La suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) étaient des promesses électorales du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la campagne électorale pour rationaliser les ressources de l'État.



Il faut rappeler que la formation politique du président de la République, le Pastef, et ses alliés ne disposent pas de la majorité nécessaire pour pour faire passer à eux seuls la modification constitutionnelle qui nécessite le vote favorable des 3/5 de l'Assemblée nationale.



Makhtar C.