La question migratoire au cœur de la tournée africaine du chef de gouvernement espagnol Publié le mardi 27 aout 2024 | RFI

Pedro Sanchez, Président du gouvernement socialiste d`Espagne

Ce mardi 27 août, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez effectue un voyage de trois jours au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, pour tenter de trouver des solutions sur la question migratoire. Il s'agit de trois pays d’où partent de plus en plus de migrants en direction de l’archipel espagnol des Canaries. Pour cette seule année 2024, on recense déjà près de 23 000 entrées jusqu’à août, soit une augmentation annuelle de 126%. Il y a six mois, le même Pedro Sanchez s’était rendu pour le même sujet à Nouakchott et avait annoncé 180 millions d’euros d’aide.

