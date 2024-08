Boubacar Boris Diop apporte un “soutien total à la lutte du Collectif des Victimes de Macky Sall contre l’impunité“ - adakar.com

Boubacar Boris Diop apporte un "soutien total à la lutte du Collectif des Victimes de Macky Sall contre l'impunité" Publié le mardi 27 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Boubacar Boris Diop, écrivain sénégalais

L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop apporte son soutien au Collectif des victimes de l'ancien Président de la République Macky Sall.



L'homme de Lettres annonce avoir reçu une délégation du Collectif des victimes conduite par Boubacar Sèye, par ailleurs Président de l'ONG, Horizons Sans frontières, ce lundi 26 août 2024, à l’Espace Maam Yunus JeN.



"Nos échanges dans un climat très détendu ont porté pendant près de deux heures sur la répression violente par l’ancien président de manifestations pacifiques et légales mais aussi sur les cas emblématiques de François Mancabou, Didier Badji et Fulbert Sambou", a rapporté Boubacar Boris Diop.



L'écrivain qui n'avait de cesse d'alerter sur les dérives du régime de Macky Sall au moment de la répression d'opposants, déclare soutenir totalement l'initiative du Collectif contre l'impunité de Macky Sall.



"C’est la première fois que dès Sénégalais se mobilisent pour faire traduire en justice leur président et ce n’est certainement pas un hasard.

Soutien total à la lutte du Collectif des Victimes de Macky Sall contre l’impunité", déclare Boubacar Boris Diop.



Le Collectif des victimes de Macky Sall a été institué par des centaines de Sénégalais qui estiment que l'ancien chef de l'État doit répondre des actes et faits qui lui sont imputés, notamment aux derniers mois de son mandat à la tête de l'État du Sénégal.



Une pétition a recueilli des millions de signatures. Par ailleurs, le Collectif des victimes de Macky Sall a déjà saisi le Haut commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme.



Makhtar C.