SENEGAL-SECURITE / Plus de 400 personnes arrêtées et 358 véhicules mis en fourrière lors du Magal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-SECURITE / Plus de 400 personnes arrêtées et 358 véhicules mis en fourrière lors du Magal Publié le mardi 27 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Frais de fourrière : la Police républicaine du Bénin lance la digitalisation du paiement

Tweet

Quatre cent vingt-huit individus ont été interpellés pour divers délits et 358 véhicules mis en fourrière durant la célébration du Magal, à Touba (centre), a appris l’APS d’une source policière, lundi.



Cent onze des 428 personnes arrêtées ont été présentées au parquet, selon le rapport final de la Police nationale consacré à la 130e édition de ce pèlerinage qui a eu lieu vendredi dernier.



Trente-deux des personnes interpellées sont soupçonnées de vol. L’une d’elles a été arrêtée en même temps pour meurtre, et une autre pour tentative de viol.



Les autres prévenus doivent être jugés pour des faits de détention et de trafic de chanvre indien, de coups et blessures volontaires, d’association de malfaiteurs et d’autres infractions, précise le rapport.



Il signale que les agents de police déployés à Touba ont également saisi 3,450 kilos et 282 cornets de chanvre indien, ainsi que 19 pilules d’ecstasy, un sachet de skunk et un joint de haschich.



Concernant la sécurité routière, ajoute le rapport, ‘’la Police nationale a mis en fourrière 358 véhicules et immobilisé 221 motos’’.



Il ajoute que les limiers ont également ‘’saisi 2.956 pièces afférentes à la conduite de véhicule’’.



Le rapport relève que la Police nationale a recensé 54 accidents de la circulation, dont deux mortels et 27 ayant entraîné des blessures corporelles.



Le document signale qu’une ‘’attention particulière’’ a été accordée aux enfants égarés durant le Magal, que 33 d’entre eux ont été retrouvés.



La Police nationale assure que 12 d’entre eux ont été rendus à leurs familles, tandis que 18 autres ont été confiés aux responsables de l’Action éducative en milieu ouvert.



Cent cinquante-huit consultations médicales ont été gratuitement offertes par les services de santé de la Police nationale, et deux patients ont été évacués vers un établissement de santé, selon le rapport.