News Sport Article Sport Paralympiques: une cérémonie spectaculaire et politique au pied des Champs-Elysées Publié le lundi 26 aout 2024 | AFP

© AFP par Dr

Cérémonie d`ouverture des Jeux paralympiques

La place de la Concorde, les Champs-Elysées et 4.400 parasportifs: la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se tient mercredi à 20h00 (18h00 GMT) dans un écrin parisien somptueux, avec pour objectifs d'être spectaculaire tout en mettant en valeur "tous les corps", selon les organisateurs.



. La place de la Concorde comme théâtre



Quelque 30.000 spectateurs installés sur des gradins place de la Concorde, au coeur de Paris, pourront assister à cette cérémonie de trois heures imaginée par Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux de Paris, qui lancera les premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France.



15.000 autres pourront voir la parade des athlètes dans une zone gratuite du bas des Champs- Elysées et 30.0000 encore pourront assister à la partie finale de la cérémonie avec l'allumage et le décollage de la vasque aux abords du Louvre.



Comme celle du 26 juillet saluée mondialement, cette cérémonie se tient hors d'un stade olympique et le "niveau d'ambition" est le même, assurent les organisateurs.



Quelque 4.400 parasportifs de 168 délégations vont défiler des Champs-Elysées vers la place, où, sur une scène centrale entourant l'obélisque, auront lieu "des performances jamais vues auparavant", dans un spectacle très axé sur le corps, intitulé "Paradoxe".



"Notre sujet était de poser la question de la concorde: +concordons-nous, vraiment (...), notamment sur la question du handicap+ ?", a interrogé lundi Thomas Jolly, lors d'une



répétition ouverte à la presse, lui qui a à coeur l'inclusion. Le show mettra en avant "tous les corps", assure-t-il.



. Qui est le chorégraphe, Alexander Ekman ?