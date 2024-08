Eliminatoires CAN 2025 : Aliou Cissé publie sa liste vendredi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Eliminatoires CAN 2025 : Aliou Cissé publie sa liste vendredi Publié le lundi 26 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Tweet

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, va publier vendredi la liste des Lions retenus pour le Burkina Faso et le Burundi, les 6 et 9 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025, a appris l’APS de la Fédération sénégalaise.



Le sélectionneur sénégalais va rendre publique la liste des joueurs convoqués au cours d’une conférence de presse, à Dakar, précise la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.



Les matchs contre le Burkina Faso et le Burundi comptent pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.



Les Lions recevront les Étalons du Burkina Faso à Dakar, le 6 septembre, avant de se déplacer à Bujumbura pour jouer contre le Burundi, trois jours plus tard.



Outre le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 compte également le Malawi.



La 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Quarante-huit équipes prendront part aux éliminatoires pour tenter de décrocher les 24 places qualificatives pour la phase finale de cette édition de la Coupe d’Afrique des nations.



Sur la base du dernier classement de la FIFA du 20 juin dernier, le tirage au sort a permis de constituer 12 groupes de quatre équipes, les deux premières de chaque groupe se qualifiant pour la CAN.



Le Maroc, pays hôte de la compétition, est déjà qualifié, avec la Côte d’Ivoire, tenante du titre.



SK/BK/ASG