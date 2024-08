Sénégal : En juillet 2024, l’inflation a chuté à son plus bas niveau en 5 ans - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : En juillet 2024, l’inflation a chuté à son plus bas niveau en 5 ans Publié le lundi 26 aout 2024 | sikafinance.com

© Autre presse par dr

Sénégal : L’inflation recule pour la 6ème fois d’affilée à 3,8% en septembre 2023

Tweet

L'économie sénégalaise a enregistré une performance notable en juillet 2024, avec une inflation qui a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans, s'établissant à 0,7%. Cette baisse significative de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), passant de 129,1 en juillet 2023 à 128,2 en juillet 2024, témoigne d'une maîtrise accrue de l'inflation.



Deux facteurs, selon les chiffres officiels, sont à l'origine de cette baisse due principalement la chute des prix des " produits alimentaires et boissons non alcoolisées " (-2%), représentant près de la moitié du panier de consommation des ménages sénégalais. Les prix du " logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et d'autres combustibles " ont également diminué de 0,8% sur la période.