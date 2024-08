Ils falsifient la signature de Sonko et obtiennent une audience avec le PM libyen - adakar.com

Ils falsifient la signature de Sonko et obtiennent une audience avec le PM libyen Publié le lundi 26 aout 2024 | pulse.sn

Trois (3) individus ont été déférés au Parquet pour “faux et usage de faux portant sur un document administratif“, “usurpation de fonction“, et “escroquerie“.



Ce sont les services du ministère de l’Intérieur qui ont saisi la DIC. En effet, les nommés Serigne Mbaye, Safiétou Sy, El hadj Mamadou Diallo et Aly Bamanka sont soupçonnés d’avoir confectionné un cachet de la Primature et écrit à des autorités étatiques étrangères pour obtenir d’elles des audiences et même des services.



En imitant la signature de Ousmane Sonko, ils ont demandé et obtenu une audience auprès du Premier ministre de Libye.