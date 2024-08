Éliminatoires CAN Maroc 2025 : Aliou Cissé dévoile vendredi sa liste pour les matches contre le Burkina Faso et le Burundi - adakar.com

Éliminatoires CAN Maroc 2025 : Aliou Cissé dévoile vendredi sa liste pour les matches contre le Burkina Faso et le Burundi
Publié le lundi 26 aout 2024

© Autre presse par DR

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, Aliou Cissé, va rendre publique la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation prévue au mois de septembre.

L'entraîneur Aliou Cissé va animer une conférence de presse, le vendredi 30 août 2024, à 10 heures au restaurant Good Rade, sis sur la VDN.



Le sélectionneur Aliou Cissé va dévoiler la liste des joueurs retenus pour disputer les matchs Sénégal vs Burkina Faso du 06/09 et Burundi vs Sénégal du 09 septembre 2024.



Ces rencontres de la première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 vont compter pour la campagne de qualification des Lions de la Teranga pour la prochaine compétition continentale.



Les Lions de la Teranga recevront les Étalons du Burkina Faso au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio avant d'effectuer trois jours plus tard le déplacement pour Bujumbura.



Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Sénégal est logé dans la Poule L en compagnie du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi.



Makhtar C.