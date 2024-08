Coopération Afrique-Japon : la ministre Yassine FALL participe à un déjeuner de travail en marge des préparatifs pour la TICAD 9 - adakar.com

Coopération Afrique-Japon : la ministre Yassine FALL participe à un déjeuner de travail en marge des préparatifs pour la TICAD 9 Publié le lundi 26 aout 2024

En marge des préparatifs pour la neuvième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), S.E.Mme Yassine FALL, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, a pris part à un déjeuner de travail organisé par son homologue japonais en l’honneur des femmes africaines Ministres des Affaires étrangères.



Cette rencontre a permis d'approfondir les discussions sur l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité », un sujet crucial pour le développement et la stabilité de l’Afrique. Mme FALL a partagé l’expérience du Sénégal en matière de formation et d’intégration des femmes en uniforme dans les opérations internationales de maintien de la paix. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 1325 des Nations Unies, qui promeut une plus grande participation des femmes dans les processus de paix et de sécurité.



Les échanges ont souligné l’importance de l’implication des femmes dans les missions de paix et de sécurité, ainsi que le rôle essentiel qu'elles jouent dans le renforcement des capacités et la consolidation de la paix à travers le continent africain.



HB