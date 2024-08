Aziz Dabala tué de plus de 15 coups de couteau, Waly 11 coups - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Aziz Dabala tué de plus de 15 coups de couteau, Waly 11 coups Publié le lundi 26 aout 2024 | Pulse

Tweet

La Dic a démarré les auditions sur le double meurtre de Pikine Technopole depuis le week-end et va boucler son enquête mardi laquelle sera transmise au Parquet.



Selon les premiers éléments de l'enquête de Aziz Dabala et du jeune Wally, il s’agirait d’une punition expéditive contre Aziz Dabala et son voisin, Boubacar Gano dit Waly.