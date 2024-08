Opération "Djoko" : 453 migrants et passeurs interpellés, les patrouilles renforcées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Opération "Djoko" : 453 migrants et passeurs interpellés, les patrouilles renforcées Publié le lundi 26 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Opération "Djoko" : 453 migrants et passeurs interpellés, les patrouilles renforcées

Tweet

Les forces armées et la gendarmerie ont interpellé un total de 453 individus, comprenant des candidats migrants et des membres de réseaux de passeurs, depuis le lancement de l'opération "Djoko" le 15 août, renseigne la direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA).



Parmi les interpellés figurent 239 Sénégalais, 145 Guinéens, 32 Gambiens, 17 Maliens, 7 Bissau-Guinéens, 6 Ivoiriens, 3 Nigériens, 2 Comoriens, 1 Mauritanien et 1 Congolais.



L'opération "Djoko" se poursuit avec des patrouilles mixtes sur plusieurs sites du territoire national pour prévenir les départs de migrants clandestins depuis les côtes.

Parallèlement, depuis le 18 août, les armées, la gendarmerie et les parcs nationaux mènent également des patrouilles dans le Parc national Niokolo Koba. Cette initiative vise à renforcer la coopération des forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre le braconnage, la déforestation et l'orpaillage clandestin, tout en consolidant la protection des ressources naturelles du parc.



HB

Commentaires