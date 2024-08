Média et information: La Web TV de l’Alliance des États du Sahel verra le jour en septembre avec une nouvelle stratégie de communication - adakar.com

Média et information: La Web TV de l'Alliance des États du Sahel verra le jour en septembre avec une nouvelle stratégie de communication Publié le lundi 26 aout 2024

L’Alliance des États du Sahel (AES) a annoncé la création d’une plateforme numérique certifiée pour héberger une Web TV, dans le cadre de ses efforts pour renforcer la coopération régionale.

Ce nouvel outil est prévu pour être lancé le 16 septembre, à l'occasion du premier anniversaire de l’organisation sahélienne, renseigne Minute BF.



La Web TV sera disponible pour les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, offrant une « information claire et complète » sur les enjeux de la coopération régionale et contribuant à contrer la guerre informationnelle dont l’AES est victime.



Les travaux de l’atelier récemment tenu ont également abouti à la sélection de trois propositions de logo pour la Confédération. Par ailleurs, les discussions ont permis de définir les termes de référence pour l’élaboration d’une stratégie de communication globale et d’établir un chronogramme des actions communes visant au développement et à la promotion des intérêts des trois pays membres.



Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité et la cohésion de l’AES, tout en améliorant l’efficacité des communications régionales.



