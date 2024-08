Fleuve Sénégal: débordement du cours d’eau à Kidira ; cote d’alerte sous surveillance à Bakel et Matam - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fleuve Sénégal: débordement du cours d’eau à Kidira ; cote d’alerte sous surveillance à Bakel et Matam Publié le lundi 26 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Une pirogue chavire dans le fleuve Falémé

Tweet

Les risques d’inondation fluviale du fleuve Sénégal demeurent toujours selon le dernier rapport produit par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



En effet le suivi de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie à travers les stations hydrométriques automatiques installées a permis de constater qu'à Kidira, des débordements du fleuve ont été constatés et ont occasionné une perturbation temporaire de la circulation et des activités sur la route nationale.



Toutefois, la situation revient progressivement à la normale. Le dimanche 25 août 2024, le niveau du plan d’eau a commencé à baisser à la station hydrologique de Kidira, passant de 9,76 mètres à 9,58 mètres, s’éloignant ainsi de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres.



Dans les localités de Bakel et de Matam, la cote d’alerte respectivement de 10 et 8 mètres est dépassée de 18 centimètres pour la première ville et de 06 centimètres du seuil critique pour la deuxième. Ces montées d'eau pourraient provoquer des risques élevés d’inondation dans cette zone de la Vallée du fleuve Sénégal.



"(...) parallèlement aux diligences que l’Etat aura à entreprendre, les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal devront observer une vigilance maximale et prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau et ce, jusqu’à un retour à une situation normale", recommande le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Makhtar C.

Commentaires