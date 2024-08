SENEGAL-MONDE-BASKET / Pré-qualification du Mondial féminin 2026 : le Sénégal s’incline en finale devant la Hongrie, 47-63 - adakar.com

SENEGAL-MONDE-BASKET / Pré-qualification du Mondial féminin 2026 : le Sénégal s'incline en finale devant la Hongrie, 47-63
Publié le lundi 26 aout 2024

Pré-qualifications mondial féminin 2026 | le Sénégal s’impose contre le brésil, 69-59

L’équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal s’est inclinée, dimanche, à Kigali (Rwanda), face à la Hongrie, sur le score de 43 points à 63, en finale du tournoi de pré-qualification à la Coupe du monde de basket féminin 2026, prévue à Berlin.



Le Sénégal est ainsi éliminé de la qualification à la Coupe du monde de basket féminin Berlin 2026, après cette défaite.



Les Lionnes avaient pourtant bien démarré le match, contre l’une des meilleures nations féminines de basket au monde. Les Sénégalaises n’étaient menées que d’un seul point (12-13), à la fin du premier quart-temps.



Face aux Hongroises, les coéquipières de la capitaine Yacine Diop vont tenter de tenir le rythme jusqu’à la mi-temps. Les Hongroises étaient toujours devant au score avec sept points d’avance (26-33), au terme du deuxième quart-temps.



Au retour des vestiaires, le Sénégal perd progressivement le fil du match face à un adversaire sans doute plus fort menant de 15 points d’écart (34-49).



Les basketteuses Sénégalaises ne parviendront plus à revenir dans le match, contre des joueuses hongroises qu’elles avaient pourtant battues en match de poule (63-61) de ce tournoi de pré-qualification.



Les Lionnes vont finalement s’incliner, au terme du temps réglementaire, sur le score de 47-63.



Le Sénégal n’a encore jamais pris part à une phase finale de Coupe du monde féminine de basket.



La Hongrie, vainqueur du tournoi, décroche ainsi son ticket pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde féminine prévue en mars 2026, à Berlin.



Ces qualifications vont regrouper 24 équipes, dont les deux vainqueurs des tournois de pré-qualification et 22 autres sélectionnées à partir des résultats des coupes continentales féminines FIBA 2025.



Seize nations, dont l’Allemande, le pays hôte de la compétition, vont participer à la Coupe du monde féminine prévue en mars 2026.



L’équipe des États-Unis d’Amérique, nation la plus titrée avec 11 trophées, est la championne du monde en titre.



