SENEGAL-SOCIETE-SECURITE / Le ministère de l'Intérieur dément "l'instauration d'un couvre-feu et d'une rafle généralisée", ce dimanche

SENEGAL-SOCIETE-SECURITE / Le ministère de l'Intérieur dément "l'instauration d'un couvre-feu et d'une rafle généralisée", ce dimanche Publié le lundi 26 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le couvre-feu

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a démenti les informations relayées sur les réseaux sociaux annonçant ”l’instauration ce dimanche d’un couvre-feu nocturne et d’une rafle générale à partir de 21 heures”.



‘’Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informe l’opinion publique qu’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux annonçant l’instauration d’un couvre-feu nocturne et d’une rafle générale à partir de 21h est totalement fausse et dénuée de tout fondement’’, lit-on dans un communiqué publié sur le réseau social X.



Le ministère souligne ”qu’aucune mesure de ce genre n’a été décidée par les autorités compétentes’’.



Par conséquent, ‘’cette fausse information allant dans le sens de semer la confusion et la panique ne saurait prospérer’’, a-t-il averti, appelant ‘’à la vigilance et à ne pas relayer de telles rumeurs non vérifiées’’.



Réaffirmant ”son engagement à lutter contre la prolifération des fausses nouvelles” et à garantir la ‘’sécurité et la sérénité’’ de tous les Sénégalais, il invite ‘’les citoyens à se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information concernant la sécurité publique’’, note le communiqué.